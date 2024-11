Morello arriva al teatro Persiani. In scena "Non è un concerto", lo spettacolo a tema felicità

Il teatro Persiani torna ad aprire le sue porte allo spettacolo dal vivo, nella stagione promossa dal Comune di Recanati con l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. Sette spettacoli in abbonamento e 4 dedicati alle famiglie per "La domenica al Persiani" compongono il ricco cartellone tra novembre e maggio 2025. L’inaugurazione è affidata questa sera a "Non è un concerto", primo spettacolo teatrale di Pietro Morello (foto), artista e creator torinese da oltre 4,6 milioni di followers. Lo spettacolo racconta esperienze di vita di Morello vissute tra note musicali, missioni umanitarie e attività negli ospedali con i bambini, accomunate da un fil rouge: la felicità. Prodotto da Midriasi e Compagnia della Rancia, con la regia di Mauro Simone, lo spettacolo vedrà in scena anche Lucia Sacerdoni al violoncello e Andrea Salvadè alla fisarmonica.

"Non è un concerto", scritto da Mauro Simone e Pietro Morello e ispirato anche dal suo libro "Io ho un piano" (edito da De Agostini Libri S.r.l), è un vero e proprio viaggio in cui la sua arte e il suo impegno si fondono in un’unica visione, offrendo al pubblico la possibilità di sperimentare insieme a lui la felicità di avercela fatta, la paura della guerra, la tristezza della morte di un bambino, la gioia di crederci fino in fondo e la voglia di cambiare il mondo. Per informazioni: biglietteria del teatro Persiani (339.1046293), Amat (071 2072439). Inizio spettacolo ore 21.15.