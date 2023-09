Moreno Castelletti morto in moto, San Severino sotto choc: "Ti porteremo sempre nei nostri viaggi"

San Severino (Macerata), 4 settembre 2023 – La tragedia che ha strappato alla vita Moreno Castelletti ha scosso la città di San Severino. La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente e l’incredulità mista al dolore sono il sentimento che accomuna i settempedani. Quella di "Smilzo", come lo chiamavano gli amici è l’ennesima vita spezzata dalla strada.

Quasi ogni anno San Severino piange la scomparsa di giovani in incidenti stradali. Il sindaco Rosa Piermattei si dice "profondamente addolorata. La morte di questo ragazzo colpisce una piccola comunità come la nostra dove tutti si conoscono, costretta purtroppo più volte a fare i conti con lutti del genere. Al dolore per la sua perdita si unisce lo strazio per la famiglia che lascia, per le persone che gli erano accanto e per suo figlio che ora dovrà crescere senza un padre. Dobbiamo farci tutti forza e mostrare tutta la nostra vicinanza e il nostro senso di comunità. Ma l’invito che faccio ai giovani, a tutti i giovani, è ad essere prudenti sempre, perché la strada troppo spesso non perdona".

Moreno Castelletti è descritto da chi lo conosceva come un giovane dall’animo buono, grande lavoratore è sempre col sorriso: "Riposa in pace amico mio – è uno dei messaggi sui social – ti porteremo sempre nei nostri cuori e viaggi. Mi mancherà il tuo splendido sorriso".