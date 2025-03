Morettini fa trecento. Chiesanuova, festa doppia

Chiesanuova 2 Portuali Ancona 0: Fatone, Tempestilli (36’ st Carnevali), Perini, Sfasciabasti, Canavessio, Tacconi, Morettini, Morettini, Tanoni, Sbarbati (41’ st Vitucci), Mongiello (46’ st Bambozzi), Persiani (29’ st Pasqui). All. Mobili. PORTUALI ANCONA: Tavoni, Galeotti, Tavoni, Girolimini (21’ st De Marco), Savini, Ragni (21’ st Lucesoli), Candolfi, Catalani (39’ st Cingolani), Gioacchini (39’ st Paloka), Guzzini (41’ st Mascambruni), Trabelsi. All. Ceccarelli. Arbitro: Denti di Pesaro. Reti: 14’ st Tempestilli, 34’ st Mongiello (rigore). Note – Spettatori 400 circa, angoli 9-3 per i locali. Ammoniti Tacconi e Ragni.

Nel giorno dedicato ad Alex Morettini, per le sue 300 presenze in maglia biancorossa, il Chiesanuova è tornata a vincere davanti ai propri tifosi con una prestazione di pazienza nel primo tempo e di grande determinazione nella ripresa. I ragazzi di Mobili hanno impiegato un’ora per sbloccare il risultato, subendo anche qualche rischio in difesa al cospetto di un avversario ordinato e capace di interpretare bene la sfida fin dall’inizio, chiudendo ogni varco alla formazione di casa. Nelle file locali, senza gli squalificati Palladini e Russo, è mancata un po’ la luce a centrocampo, ma alla lunga i "piedi buoni" di Mongiello hanno finito per fare la differenza. Il gol del vantaggio, infatti, è arrivato da un suo corner messo lì, in area, dove la testa di Tempestilli ha anticipato tutti i difensori spedendo la sfera nell’angolino lontano alla sinistra di Tavoni. Così, sbloccato il punteggio, il Chiesanuova ha giocato più sciolto, senza "zavorre" mentali, e poco dopo la mezz’ora ha messo in ghiaccio il successo sfruttando un rigore concesso per fallo di Catalani su Mongiello. Sul dischetto è andato proprio lui, il numero 10 locale, per infilare di mestiere il pallone del 2-0. Il Carlo "Magno" del Chiesanuova aveva avuto un paio di occasioni pure nel primo tempo, però non era riuscito a sfruttarle a dovere. I padroni di casa hanno avuto un’altra palla gol con Persiani (19’ st), ma Tavoni è stato bravo ad alzare in corner, mentre gli ospiti sono andati vicini al pareggio con il nuovo entrato Lucesoli (30’ st). Infine, nel recupero, la palla del 3-0 è finita sui piedi di Bambozzi, bravo ad anticipare il portiere, ma sfortunato nella conclusione.

m. g.