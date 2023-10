Morgoni a Porto Potenza: "Occorre ridurre le distanze tra politica e cittadini"

"Ridurre le distanze tra politica e cittadini è possibile. E per noi questo è un dovere irrinunciabile". A dirlo è stato il candidato sindaco del centrosinistra, Mario Morgoni, durante l’incontro pubblico che ha avuto domenica mattina con i cittadini del Rione Casette, a Porto Potenza. "Le principali criticità manifestate sono state quelle relative allo stato delle strade – spiega Morgoni -, al traffico dei non residenti, alla mancanza di decoro e arredo urbano, fino all’assenza di un progetto che esalti le caratteristiche del borgo marinaro. Sono state evidenziate anche le pessime condizioni dell’area sud, di fatto adibita a parcheggio, ma in realtà destinata ai bambini. L’iniziativa si è conclusa al Belvedere per valutare le opportunità di riqualificazione, a partire dalla ristrutturazione dell’ex casello ferroviario".