Morgoni ad alzo zero su Tartabini: "Calano i servizi, salgono i debiti"

L’aumento progressivo dei debiti accumulati dal Comune e anche l’impoverimento dei servizi erogati nel poliambulatorio di Potenza Picena. Su questi due fronti il candidato sindaco del centrosinistra, e cioè l’ex deputato Mario Morgoni (nella foto), avanza ora feroci critiche all’Amministrazione uscente, guidata dal sindaco Noemi Tartabini. "Le giunte Acquaroli e Tartabini hanno beneficiato di una vera e propria età dell’oro, in 10 anni al governo – attacca Morgoni -. Tra abolizione del patto di stabilità, fondi del sisma, finanziamenti statali all’edilizia scolastica e fondi del Pnrr, sono state letteralmente inondate di milioni di euro".

Tuttavia, sottolinea l’ex parlamentare: "Questa mole enorme di finanziamenti non è nemmeno servita a intaccare il livello del debito del nostro Comune, che nel 2014 era stato descritto dalla destra come un mostro che avrebbe impedito loro di governare con efficacia. Ma 10 anni dopo – osserva ancora -, la destra consegnerà alla nuova Amministrazione un debito più alto di quello ereditato. Nel 2014 ammontava a 14 milioni di euro, mentre nel 2024 è di oltre 15 milioni, con un debito di mille euro a carico di ciascun cittadino". Inoltre, Morgoni insiste sull’idea di potenziare il poliambulatorio di Potenza Picena. Tant’è che domani sera alle 21, nella sala Boccabianca, farà da relatore in un’assemblea pubblica sulla questione, assieme al consigliere regionale del Pd, Romano Carancini. "Purtroppo, negli ultimi anni il poliambulatorio è stato impoverito attraverso la cancellazione di diverse specialità e il ridimensionamento di altri servizi – sostiene Morgoni -. Noi pensiamo che il poliambulatorio vada potenziato, recuperando le sue funzioni fino a trasformarlo in una vera e propria Casa di comunità, utile a fornire servizi di primo intervento per limitare gli accessi ai pronto soccorso".