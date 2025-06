Morgoni: "Area a monte del cimitero abbandonata tra sterpaglie e canneti"

"Sta diventando intollerabile la situazione di abbandono dell’area di proprietà comunale a monte del cimitero di Porto Potenza che, a causa dell’incuria, si è trasformata in una fitta e incontrollata boscaglia, dove proliferano sterpaglie, canneti e ogni tipo di fauna". A segnalarlo è l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, che torna a dirsi preoccupato per le condizioni in cui versa l’area a ridosso del cimitero di Porto Potenza. "Un intervento di pulizia e di bonifica da parte del Comune non è più rinviabile – osserva Morgoni -. Vicino al cimitero, in contrada Alvata, vi sono altre aree private che versano in condizioni di incuria e abbandono con una proliferazione di folta vegetazione, cresciuta in modo spontaneo e incontrollato. Tale situazione genera problemi di carattere igienico-sanitario per il proliferare di animali selvatici, insetti e rettili, oltre a pericoli di incendi viste le alte temperature. Esistono tutti gli strumenti giuridici – sottolinea ancora - per intervenire e imporre ai privati una corretta gestione di queste superfici. Va ricordato agli amministratori e ai funzionari che essere inadempienti rispetto ai propri compiti può configurare una omissione di atti di ufficio".