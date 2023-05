Morgoni candidato, raccolta firme a San Giro

Non si fermerà nemmeno in questo weekend l’iniziativa portava avanti dal PD di Potenza Picena (insieme ad alcuni giovani concittadini), e anzi prende man mano sempre più corpo l’ipotesi di una possibile candidatura a sindaco dell’ex deputato Mario Morgoni per il centrosinistra, in vista delle elezioni amministrative del 2024. Tant’è che a oggi sono più di 700 le firme raccolte a sostegno della sua entrata in campo per la prossima tornata elettorale. Stamattina, dalle 10.30 alle 12.30, farà tappa nella frazione di San Girio il banchetto nel quale sarà possibile firmare la petizione a favore della candidatura di Morgoni.