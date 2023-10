Morgoni: confronto, io pronto gli altri no

"Il candidato sindaco della destra non potrà sottrarsi al confronto pubblico con me, e lo chiamerò non appena si presenterà sulla scena". Lo ha detto Mario Morgoni, durante l’assemblea pubblica svolta domenica con gli abitanti di Collebianco, a Potenza Picena. Insomma, l’ex parlamentare e ora candidato sindaco del centrosinistra continua a chiedere al centrodestra di svelare le carte. E, soprattutto, capire se il sindaco uscente Noemi Tartabini (tesserata con FdI) sarà proposta per il mandato bis. Ad accompagnare Morgoni c’erano i capolista delle tre civiche che lo sosteranno: Alessandra Perticarà , Richard Dernowski e Stefano Dall’Aglio. "La giunta uscente si guarda bene dal fare bilanci, ma preferisce fare promesse" ha tuonato Morgoni.