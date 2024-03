Morgoni in ascolto dei cittadini

"Abbiamo ascoltato le diverse istanze dei cittadini, in gran parte incentrate sulle richieste di maggior cura e decoro della zona, sulle perplessità per i ritardi nel cantiere di piazzetta Verde, sul bisogno di riavvicinare l’amministrazione alla popolazione". Si può sintetizzare così l’incontro dei giorni scorsi tra il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni e i residenti di via Marche a Porto Potenza. C’erano i rappresentanti delle tre civiche che sosteranno la sua corsa alla poltrona da prima cittadino, "SentireComune", "Comunità, Ecologia e Progresso" e la lista del Pd. "Si è svolto in modo piacevolmente spontaneo l’incontro coi residenti nella piccola piazzetta di via Marche – dice il circolo locale dei Dem –, la discussione si è articolata in più direzioni. Proseguiremo fino a giugno in questa preziosa opera di raccolta di proposte, critiche e osservazioni".