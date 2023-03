Morgoni incontra l’ambasciatore del Pakistan

L’ex deputato portopotentino Mario Morgoni, attuale presidente dell’Isia (Istituto italiano per l’Asia), si è recato a Roma per un incontro con Ali Javed, ambasciatore del Pakistan in Italia. Erano presenti anche Flavio Corradini, professore ordinario di Informatica all’Università di Camerino, Domenico Palmieri segretario generale di Isia, Ajmal Shahid e Farooq Naveed, imprenditori di origine pakistana residenti in Italia, in rappresentanza di Pak Federation Italia insieme a Bashir Amra, e Khalid Hanif, consigliere economico dell’ambasciata del Pakistan in Italia. "Numerosi i temi trattati, tra cui le problematiche legate al rilascio dei visti e, a tal proposito, Corradini ha esposto le difficoltà che affrontano in questo senso gli studenti pakistani vincitori di dottorati – ha spiegato Morgoni –. Mi sono reso disponibile ad affrontare il problema e a discutere con i parlamentari italiani le possibili soluzioni normative per migliorare il rilascio dei visti. È stato altresì concordato di lavorare a stretto contatto per la promozione dei legami economici Italia-Pakistan con particolare attenzione al regime Spg Plus dell’Unione Europea, il sistema che offre ai paesi in via di sviluppo un particolare incentivo a perseguire lo sviluppo sostenibile".