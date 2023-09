Morgoni: "La rivalità Potenza Picena-Porto ci condanna all’immobilismo"

"La situazione che vive il nostro Comune di strisciante, ma a volte evidente, rivalità e antagonismo tra i due centri (riesumata e in malo modo fomentata dagli attuali amministratori) appare non solo una logica preistorica ma un fattore paralizzante che condanna Potenza Picena all’immobilismo e all’emarginazione". È la riflessione di Mario Morgoni, candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative che ci saranno il prossimo anno in città.

"Mentre si progettano politiche e servizi a livello di aree territoriali molto ampie e ci sono Comuni con una storia secolare alle spalle che decidono di fondersi – spiega Morgoni –, da noi discutiamo ancora dell’inconciliabilità degli interessi tra capoluogo e Porto? Per queste ragioni, come candidato sindaco sono assolutamente convinto del valore di una nostra proposta che si ponga l’obiettivo fondamentale di lavorare perché un Comune diviso diventi una comunità unita. È qui la vera sfida per gli amministratori che con le elezioni del 2024 saranno chiamati a governare per cinque anni". L’ex onorevole Morgoni aggiunge, poi, che sarà necessario "un nuovo patto tra cittadini e amministratori, fondato su trasparenza, coinvolgimento, spirito di servizio e beni comuni. Questo è il cuore del progetto amministrativo aperto – assicura lui –, non ideologico e rivolto al futuro che insieme alle forze politiche, civiche, ambientaliste che ne sono protagoniste, intendiamo sottoporre alla cittadinanza in vista di un appuntamento che deciderà il futuro del territorio".