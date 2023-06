Morgoni: "Le condizioni della spiaggia sono inaccettabili"

"Non è accettabile che queste siano le condizioni della spiaggia di un paese turistico Bandiera Blu, il 13 giugno, nel pieno della stagione estiva". E’ la polemica, a Porto Potenza, dell’ex parlamentare Mario Morgoni ormai candidato sindaco (in quota Pd) per le elezioni amministrative del 2024. "Non è tanto per i lavori di rimozione e pulizia da tutto il materiale spiaggiato dove ci sono gravi ritardi – aggiunge Morgoni –, ma sopratutto perché senza alcuna ragione logica sono iniziati in questi giorni i lavori di ripascimento con i sacchi di sabbia nel litorale sud (un lavoro che rivelerà tutta la sua inutilità e ci avrà fatto bruciare 500mila euro di risorse pubbliche). Secondo gli annunci dovevano essere realizzati alla conclusione della scorsa estate. Invece no, partono ora con un gran via vai di mezzi pesanti che, oltre a dissestare tutta la spiaggia, fanno la gimcana tra i bagnanti. Che dire: il mondo di questa giunta sembra all’incontrario".