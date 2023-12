Morgoni: "Quali servizi per gli anziani a Porto Potenza?"

"Quali servizi per gli anziani a Porto Potenza?". Se lo chiede il candidato sindaco del centrosinistra, e cioè l’ex parlamentare del Pd Mario Morgoni. "Nella nostra comunità locale tante persone anziane e famiglie vivono quotidianamente situazioni di difficoltà – scrive Morgoni in un comunicato – e la petizione promossa giorni fa da un nostro concittadino per la realizzazione a Porto Potenza di una struttura residenziale per anziani ce lo ricorda con forza. Non entro nel merito se sia ragionevole o meno l’obiettivo di realizzare una casa di riposo, o se invece sia più opportuno pensare a un centro diurno a supporto delle famiglie. Ma mi pare di drammatica evidenza che il tema della qualità della vita, delle relazioni e dell’assistenza alle persone anziane sia diventato, da qualche anno a questa parte, di grande rilevanza. È innegabile la necessità di affrontarlo anche in considerazione del fatto che il nucleo abitato di Porto Potenza conta una popolazione di 10mila persone".

Perciò, conclude Morgoni, "a qualche mese dalle elezioni amministrative del nostro Comune, credo sia il caso di avviare un confronto serio sulla questione. Le forze politiche non possono eludere questo argomento". Intanto, domani alle 21, Morgoni con i membri della sua coalizione incontrerà i residenti della zona Spinnaker, alla Taverna Cingolani, in via Amendola. "Lo Spinnaker è il “quartiere dimenticato“ – dice il Pd –. Da anni i residenti lamentano diverse criticità che progressivamente si accumulano nell’indifferenza di chi amministra".