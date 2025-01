Morgoni replica al sindaco Tartabini: "Non tradisco gli impegni presi con gli elettori"

"Se la sindaca vuole trovare esempi di persone che, pur di coltivare le proprie ambizioni personali vengono meno agli impegni assunti con gli elettori, guardi dentro casa sua e non attribuisca in modo subdolo e ad altri opportunismi, furbizie ed egoismi nei quali la destra locale vanta indiscussi fuoriclasse". Così l’ex deputato del Pd Mario Morgoni ribatte ancora una volta al sindaco Noemi Tartabini. Quest’ultima aveva polemizzato sulla scelta presa da Morgoni di rinunciare al suo mandato da consigliere comunale, a Potenza Picena. "Non mi appartiene il costume di tradire gli impegni con gli elettori, quando invece è una consuetudine nella parte politica della sindaca – osserva Morgoni –. Un esempio lampante è Francesco Acquaroli: eletto sindaco nel 2014, appena pochi mesi dopo lo ritroviamo candidato come presidente della Regione, poi nel 2017 candidato al parlamento dove approda nel 2018. Nel 2020 Acquaroli lo ritroviamo candidato alla presidenza della Regione, dove viene eletto. Un vero stakanovista della candidatura, meno nell’assolvere fino in fondo il compito affidatogli dagli elettori. Sindaca Tartabini, non si affanni a cercare le pagliuzze negli occhi degli avversari ma si dedichi a rimuovere le travi che avete negli occhi".