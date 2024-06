Morgoni: "Sanità e cultura, cosa cambierà"

"Abbattere il rudere dell’ex casello ferroviario, realizzare un centro culturale, trasformare il poliambulatorio in una casa di comunità e creare a Porto Potenza un punto prelievi, oltre a rimettere il cittadino al centro della politica". Svela le carte l’ex deputato Mario Morgoni, candidato a sindaco di Potenza Picena con il centrosinistra. Lui sarà appoggiato dalla lista del Pd e dalle due civiche "SentireComune" e "Comunità-Ecologia-Progresso".

Lei è stato sindaco dal 1994 al 2005, come mai ha deciso di ricandidarsi dopo vent’anni? "Questa candidatura non era tra gli obiettivi della vita, perché dopo l’esperienza in Parlamento (dal 2013 al 2022) avevo sì ritenuto di continuare il mio impegno politico, ma senza ruoli di responsabilità. Invece è stata richiesta la mia disponibilità dai mille cittadini che hanno sottoscritto una petizione. Poi a Potenza Picena c’è il feudo più forte della destra marchigiana e serviva una figura competitiva, quindi ho accettato".

Se sarà eletto sindaco, quali saranno i suoi obiettivi principali?

"Mettere le persone al centro dei meccanismi decisionali di un governo locale. Si partirà dalla demolizione del vecchio casello ferroviario di Porto Potenza per allungare la passeggiata a mare: da qui partirà il rilancio turistico. Poi, creare un centro culturale e di aggregazione a Palazzo Buonaccorsi (l’ex ospedale civico), e trasformare il poliambulatorio in una casa di comunità con servizi sanitari h24. Ed è necessario realizzare un punto prelievi per le analisi del sangue, a Porto Potenza".

Cosa ha Morgoni in più rispetto al sindaco uscente e candidata del centrodestra Noemi Tartabini?

"Molta più esperienza e una lunghissima militanza politica. Aggiungo che nella mia coalizione ogni lista ha una sua peculiarità che completa le altre".

Su Villa Buonaccorsi cosa intende fare?

"E’ l’unico elemento di eccellenza per farci conoscere fuori dai confini comunali. Il Comune è stato inerme per tre anni, ora bisogna fare un piano di valorizzazione. Alcune parti potrebbero essere usate per convegni, congressi e formazione, mentre altre per ricettività e ristorazione. E nei giardini all’italiana si potrebbero fare visite guidate ed eventi".