Morgoni: "Se serve ci sono come candidato"

di Giorgio Giannaccini

"Se non verrà trovato nessun altro profilo per il centrosinistra, io ci sarò". E’ stato più o meno questo il messaggio lanciato domenica dall’ex deputato Mario Morgoni, durante l’iniziativa organizzata dal Pd locale su Traversa Torresi, nel centro di Porto Potenza Picena. Il circolo locale dei dem, presente con il segretario Stefano Dall’Aglio e il capogruppo Enrico Garofolo, ha organizzato un sit-in di protesta verso l’amministrazione potentina per i ritardi nei lavori di sistemazione del palazzo della delegazione municipale. E, allo stesso tempo, è stato anche allestito un banchetto dai giovani concittadini che stanno portando avanti la petizione a favore della candidatura a sindaco di Morgoni. Ha così preso parte parte all’iniziativa lo stesso ex deputato, che si è confrontato con i diversi cittadini accorsi. Tant’è che sono presto salite a 700 le firme raccolte a sostegno della candidatura di Morgoni per le elezioni amministrative previste in città nel 2024. Un anno dove quindi in tanti spingeranno sull’ex deputato. "Se la politica mi chiamerà, allora farò le mie valutazioni – dice Morgoni –. Ho sempre fatto politica con e senza incarichi, perché è un servizio verso la comunità, una pratica di vita. E posso dire che quando c’è stato bisogno di me, non mi sono mai tirato indietro. Intanto, ringrazio tutti per la fiducia finora dimostrata con queste firme raccolte. E’ chiaro però che tutto il centrosinistra dovrà essere unito per poter essere competitivo durante le prossime elezioni".

Nel frattempo, i dem si dicono soddisfatti per l’iniziativa di protesta davanti al palazzo della delegazione comunale. "Dirigenti, simpatizzanti e cittadini hanno protestato pacificamente davanti all’ingresso della delegazione comunale, che ormai da un anno e mezzo è oggetto di un cantiere-lumaca di cui ancora non si vede la fine – ha scritto il Pd in una nota –. E’ davvero indecente che due terzi dei cittadini del Comune siano privati da così tanto tempo di servizi fondamentali e siano costretti a vivere disagi ingiustificabili per colpa della totale incapacità dell’amministrazione di programmare e gestire i cantieri. È stato un vero piacere intrattenersi con numerosi cittadini sui problemi e sulle prospettive del nostro Comune. La sensazione che dalla comunità arrivi una forte richiesta di discontinuità si rafforza di giorno in giorno, e ciò ci incoraggia a lavorare con sempre maggiore entusiasmo per costruire una vera e credibile alternativa".