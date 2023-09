Morgoni si affida alle tre punte

Saranno Stefano Dall’Aglio, Alessandra Perticarà e Richard Dernowski, i rispettivi capolista delle tre civiche che sosteranno la candidatura a sindaco dell’ex deputato Mario Morgoni (nelle file del centrosinistra), per le elezioni amministrative previste il prossimo anno a Potenza Picena. E sono stati proprio loro tre a uscire allo scoperto, ieri mattina, con un comunicato stampa congiunto.

"Le forze politiche che condividono l’esigenza di un profondo cambiamento fondato sull’unità del territorio e sulla partecipazione dei cittadini – si legge nella nota a firma dei tre - sono da tempo al lavoro per elaborare una proposta organica che possa rappresentare una nuova idea di Comune. Al centro del progetto un nuovo patto tra amministratori e cittadini proposto da diverse sensibilità ed esperienze, sia politiche che civiche. Stefano Dall’Aglio, segretario cittadino del Partito Democratico, Alessandra Perticarà, rappresentante di un ampio mondo civico, e Richard Dernowski, portavoce di una diffusa sensibilità ambientalista, sono i punti di riferimento di un progetto aperto, non ideologico, che si rivolge a tutta la cittadinanza e che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Morgoni, ex parlamentare e figura di indiscutibile esperienza amministrativa".

Sempre Dall’Aglio, Perticarà e Dernowski, assicurano che Morgoni "ha messo a disposizione la sua persona per immaginare insieme alle forze progressiste, all’associazionismo e al civismo sempre attivi del nostro territorio, un futuro diverso per Potenza Picena, un’amministrazione che ricostruisca uno spirito di comunità libero da conflittualità e un comune che recuperi quella centralità in provincia e in regione da troppo tempo smarrita".

"La nostra ambizione – concludono i capolista Dall’Aglio, Perticarà e Dernowski - è quella di immaginare un Comune virtuoso e innovativo, attento al sociale, al bene comune e all’ambiente, di cui i cittadini possano sentirsi orgogliosi e dove gli amministratori rappresentino per tutti un solido punto di riferimento. La strada è lunga ma siamo certi che insieme e con l’ascolto puntale di tutte le realtà del territorio comunale potremo costruire un progetto serio, che sottoporremo nelle prossime settimane alla comunità accogliendo gli spunti e le istanze di tutti coloro che vorranno contribuire al successo di questa avventura".

Giorgio Giannaccini