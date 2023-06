Morgoni sindaco: la candidatura continua a raccogliere consensi

Nuova assemblea pubblica venerdì alle 21.15, in piazza della Stazione a Porto Potenza, per portare avanti l’ipotesi di candidare a sindaco l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni, in vista delle elezioni amministrative che ci saranno in città nel 2024. Infatti la petizione a favore di Morgoni ha ormai superato le mille firme e a questo punto, malgrado il diretto interessato non ha ancora confermato se accetterà di candidarsi, appare ormai quasi certa la sua discesa in campo per la prossima tornata elettorale. Ma non solo, perché da indiscrezioni oltre al Pd, sembra che Morgoni avrà l’appoggio degli altri due gruppi di minoranza, e cioè il Movimento Cinque Stelle e Civico 49. Tornando all’incontro di venerdì sera, a fare da relatore sarà proprio l’ex onorevole. "Un progetto di rinascita, un candidato autorevole e una comunità protagonista – spiegano in una nota i Dem in merito all’assembla pubblica -. Ascoltare e coinvolgere i cittadini è il primo passo verso la costruzione di una comunità coesa, consapevole e attiva. Per questo c’è bisogno di creare continue occasioni di incontro e di dialogo, lontano dalle ansie e dalla frenesia della campagna elettorale". Il Pd aggiunge poi che sarà "un’assemblea senza simboli di partito, gestita direttamente dai ragazzi promotori della raccolta firme per la candidatura di Mario Morgoni a sindaco di Potenza Picena, in cui ogni cittadino potrà sentirsi a proprio agio e dare il proprio contributo".