"Morgoni sindaco sostenuto da tre civiche"

di Giorgio Giannaccini

"Oltre alla lista guidata da Alessandra Perticarà, la mia candidatura a sindaco sarà sostenuta anche da altre due civiche: una di matrice ambientalista con dentro i Cinque Stelle, e l’ultima formata dal Partito democratico". Lo ha affermato ieri mattina l’ex parlamentare Mario Morgoni, nel corso di una conferenza stampa dove ha presentato la lista civica che sarà guidata dall’avvocato Perticarà. Morgoni infatti sarà il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni amministrative che ci saranno nel 2024 a Potenza Picena. "Voglio subito chiarire la mia posizione dopo alcune voci che ho sentito in città – ha detto la Perticarà –, ovvero non sarò io il candidato sindaco ma sono qui solo per sostenere Morgoni. E ci stiamo muovendo, insieme, per dare vita a un progetto amministrativo che riporti al centro la partecipazione dei cittadini. Io non sono mai stata tesserata con nessun partito: qui a Porto Potenza ho svolto per due mandati il ruolo di presidente del Consiglio d’istituto e sono stata attiva in diverse associazioni". Quanto alla composizione della sua lista civica, per adesso la Perticarà non si sbilancia: "Ancora non abbiamo un nome, ci stiamo orientando su alcune proposte. Intanto, posso dire che sarà composta in modo eterogeneo. La stiamo allestendo e oggi non è chiusa, quindi invito qualsiasi cittadino a farsi avanti. Comunque sarà una lista puramente civica, per dare più voce alla socialità, alle persone e anche ai giovani. A darmi appoggio ci sarà pure il capogruppo di Civico 49 Edoardo Marabini, un amico che sarà presente nella squadra, seppur non si metterà in lista". Morgoni ha poi aggiunto: "Sono felice di questo impegno ormai avviato di Perticarà, perché parliamo di una figura professionale credibile e affermata, che si è impegnata molto sul fronte scuola – ha detto l’ex deputato –. L’obiettivo sarà di fermare questa conflittualità avviata dall’attuale amministrazione tra Porto Potenza e Potenza Picena, e dunque di portare avanti un progetto unico per tutto il Comune. Ad esempio, è imbarazzante il fatto che la stagione turistica sia stata presentata al teatro Mugellini per non mettere in ombra il centro storico, quando si sarebbe dovuta svolgere nel lungomare. O ancora: non è normale che gli amministratori redarguiscano per telefono i cittadini che mettono un like sui post Facebook del Pd. Altro obiettivo, sarà di rendere nuovamente fruibile Villa Buonaccorsi".