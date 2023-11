Morì a 81 anni, i medici non sono responsabili

di Paola Pagnanelli

Nessuna responsabilità per i medici, in merito alla morte di una pensionata. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi, archiviando il fascicolo. Il procedimento riguardava quanto accaduto a una 81enne di Sant’Angelo in Pontano. A marzo del 2018, la donna fu investita da una Panda e portata in ospedale, con le fratture al femore e al polso sinistri. Dopo una settimana, l’ortopedico chiese una consulenza chirurgica. Il 28 marzo per l’anziana fu disposto il trasferimento alla clinica Marchetti, dove però il 14 aprile fu diagnosticata una fistola. Ma solo la sera del 17 la pazienta fu riportata in ospedale, arrivando già in shock settico, per l’infezione troppo grave partita da quella lesione. Dopo la denuncia, furono indagati la conducente della Panda e tutti i medici che si erano occupati della pensionata, in ospedale e poi nella clinica, accusati di omicidio colposo. Venne fuori che il 14 marzo alla paziente era stata inserita una sonda da parte di una infermiera (oggetto di un altro procedimento), questo avrebbe causato la lesione, sulla quale però – secondo la prima ipotesi dell’accusa – il personale medico avrebbe dovuto avere maggiori attenzioni, al momento della diagnosi e poi della terapia. In particolare, l’ortopedico non avrebbe mai controllato se ci fosse stata e cosa avesse concluso la consulenza del chirurgo. Ma alla fine, chiuse le indagini, la procura formalizzò l’accusa di omicidio colposo solamente nei confronti della conducente dell’auto e dell’infermiera, chiedendo invece di prosciogliere i medici, ritenendo che non fossero emersi elementi di colpevolezza nei loro confronti. I familiari allora, assistiti dall’avvocato Mario Marcorelli, hanno fatto opposizione, così il caso è passato al giudice Bellesi, che ieri ha sciolto la riserva archiviando l’accusa. Il giudice, con una lunga motivazione, ripercorre soprattutto gli aspetti della consulenza medico-legale, per segnalare la mancanza di responsabilità da parte del personale sanitario che seguì la paziente. Gli otto medici erano difesi dagli avvocati Giorgio Di Tomassi, Paolo Giustozzi, Fernando Salvetti, Manuel e Gianfranco Formica, Tommaso Martello, Renzo Tartuferi e Nicola Montani.