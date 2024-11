Moria di pesci, scattano i controlli

Pesci morti sulla battigia, scatta l’allarme sul lungomare nord. Accertamenti in corso per chiarire le cause del decesso. Ieri, all’altezza dello stabilimento balneare Santina sul lungomare nord, in zona Fontespina, è stata segnalata la presenza di una cinquantina di pesci morti sulla spiaggia. Alcuni passanti hanno notato la scena e così è scattata la segnalazione alla Capitaneria di porto. Sono stati contattati anche i tecnici degli uffici comunali, che hanno allertato il servizio veterinario. I tecnici del Comune hanno provveduto alla rimozione delle carcasse.

Anche la Capitaneria di porto ha provveduto a effettuare i controlli del caso. Un esemplare di pesce è stato congelato e nella giornata di domani saranno effettuati degli accertamenti per chiarire le cause della morte: sarà importante capire, dunque, se il decesso degli esemplari di pesce sia stato provocato da qualche sostanza presente nell’acqua del mare oppure se sia legato a cause naturali, come un eventuale sbalzo termico. Gli accertamenti sono in corso. La presenza di quella importante quantità di pesci morti non è passata inosservata alle tante persone che ieri hanno passeggiato in spiaggia approfittando della bella giornata di sole.

Chiara Marinelli