Morìa di sportelli bancari "Non chiudete la filiale di Intesa a Collevario"

di Chiara Gabrielli

"Non chiudete anche la filiale bancaria a Collevario, sarà un enorme problema soprattutto per gli anziani". È l’appello di Maurizio Del Gobbo, consigliere Pd, sotto forma di ordine del giorno: presentato in consiglio comunale l’altroieri, è stato accolto all’unanimità. "Da tempo banca Intesa sta smantellando le varie filiali, specie nell’alto Maceratese, a scapito dei paesini più periferici, più fragili – sottolinea Del Gobbo –. E ora anche qui in città si sta verificando questo fenomeno: ad essere penalizzate sono le periferie, dove ci sono i più fragili, molti anziani. È successo con la filiale di Villa Potenza, sta accadendo con la filiale di via Carducci (il processo è già avviato) e ora è stata ventilata anche la chiusura della piccola filiale Intesa del quartiere di Collevario, chiamata ‘di via Roma’, che si trova dietro le Poste, sopra la terrazza Conad. Se dovesse essere attuata la chiusura, si prospetterebbe un forte disagio per un quartiere popoloso come quello, un disagio che coinvolgerebbe soprattutto gli anziani, che sono pochi avvezzi all’internet banking e che preferirebbero, chiaramente, un rapporto interpersonale con lo sportello bancario. Anche le operazioni bancarie semplici per loro diventerebbero un problema, non avendo un interlocutore a disposizione". Altra questione importante. "Se chiudesse anche la filiale di Collevario – fa notare Del Gobbo – a Macerata resterebbe solo la sede di corso Cavour, con tutte le difficoltà che presenta per l’accesso. Lì, infatti, ci sono pochi parcheggi. Rimarrebbe l’unica filiale e anche difficilmente raggiungibile, specie per chi ha problemi motorie. L’anziano che non riesce a utilizzare internet sarebbe costretto ad andarci, in qualche modo". Se l’ordine del giorno è stato approvato dalla totalità dei consiglieri, il sindaco Sandro Parcaroli ha già spiegato di avere incontrato i vertici di Banca Intesa, che "non sono disposti a tornare sui propri passi, le decisioni sono prese. Avevo già provato a parlare con loro per la filiale di via Carducci, stanno andando in questa direzione e purtroppo c’è poco da fare". "Il sindaco si è dato da fare – sottolinea Del Gobbo –, bisogna però cercare di impedire anche questa, ulteriore chiusura". Nella filiale di corso Cavour, si prevede un grande afflusso di utenti già a causa della chiusura della sede di via Carducci: se dovesse chiudere anche quella di Collevario, i numeri sarebbero molto più alti.