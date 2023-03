Moriconi (Cna): "Eurovita, preoccupati per i soldi dei risparmiatori"

"Ci sono molti maceratesi, sia cittadini che imprese, che hanno investito nella compagnia assicurativa Eurovita e che, ad oggi, non sanno quando e se potranno riottenere i loro risparmi". Il direttore della Cna, Massimiliano Moriconi, esprime preoccupazione per i risparmi di molti maceratesi che avevano investito con la compagnia assicurativa Eurovita, specializzata nel ramo vita, posta in amministrazione straordinaria ad inizio febbraio dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. In queste ore, il commissario per la gestione provvisoria sta cercando una possibile soluzione volta al rafforzamento patrimoniale e sembra che l’azionista di maggioranza di Eurovita si sia deciso a intervenire per il salvataggio della compagnia. "Vorremmo sapere quali potranno essere le ripercussioni per chi è incappato in questo investimento e cosa rischia nel caso in cui si verificasse l’insolvenza di Eurovita – aggiunge Moriconi –. Lo chiediamo alle istituzioni locali e nazionali, affinché la vicenda emerga con la massima trasparenza e ci sia consapevolezza per i risparmiatori. Questa vicenda evidenzia la necessità di un’informazione chiara ante-vendita di prodotti finanziari che, pur non sembrando ad una prima analisi rischiosi, possono comunque mettere a repentaglio la liquidabilità dell’investimento. Ad oggi, riteniamo comunque che ci si debba concentrare sul fatto che questo caso di Eurovita non vada a generare una sfiducia a catena verso prodotti simili".