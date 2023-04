Moriconi (Cna): "Ora la scommessa è la formazione"

Non solo le attività del settore turistico-ricettivo sono in difficoltà nel trovare il personale, anche in vista della stagione estiva. "La problematica è diffusa su più settori produttivi – evidenzia il direttore di Cna Macerata, Massimiliano Moriconi –. Mancano sia giovani, ovvero chi non ha ancora una determinata esperienza soprattutto per il lavori tecnici, sia personale esperto, in seguito ai pensionamenti. I piccoli terzisti per un periodo hanno sopperito a questa mancanza. Ma la sfida principale del 2023 sarà la formazione; non a caso, alcuni fondi del Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono rivolti proprio a perseguire questo".

"Anche come Cna – prosegue il direttore Moriconi – stiamo cercando di avvicinare le esperienze scolastiche a quelle lavorative, malgrado sempre più spesso ragazzi che frequentano gli istituti superiori per il futuro scelgono l’università o esperienze fuori regione o all’estero. Le imprese che lamentano la carenza di personale provengono in particolare dal settore calzaturiero e dall’edilizia, che include lavori di ricostruzione post-sisma, Superbonus 110 e il comparto dell’impiantistica".

l. g.