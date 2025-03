Moroni: "Non mi fido della Civitanovese e il campo in erba è un’insidia in più per noi"

"Questa Civitanovese è in forma ed ha giocatori di categoria". Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor Senigallia, dimostra un’ottima conoscenza degli avversari che avrà di fronte domani al Polisportivo. Fischio d’inizio alle 14.30, Civitanovese-Vigor Senigallia è "una sfida che ha tutti i crismi dello scontro diretto per la salvezza", aggiunge il dirigente della squadra ospite. Anche se attualmente solo i rossoblù di casa sono in zona playout, mentre i vigorini ne sono fuori di 6 lunghezze, "noi – spiega Moroni - non possiamo dirci affatto tranquilli perché il campionato è ancora lungo e veniamo da un periodo un po’ emergenziale, tra sconfitte varie e il cambio di allenatore, tutte cose a cui non eravamo più abituati". E il match, secondo Moroni, presenta una serie di difficoltà. "La Civitanovese – chiarisce - è in forma, come dimostrano la vittoria di Castelfidardo e i due pareggi contro Ancona e Fossombrone. Un’altra insidia è costituita dal campo di gioco, che è in erba, mentre noi siamo abituati al sintetico". All’andata, la Civitanovese, allora allenata da Sante Alfonsi, fece bene dal punto di vista del gioco ma uscì dal Bianchelli sconfitta anche e soprattutto a causa della grande prestazione di Konè, che domenica non potrà essere presente per squalifica. "Ricordo bene – ammette il diesse –: gli ospiti fecero la partita, mentre noi sfruttammo le occasioni. D’altronde, la Civitanovese ha bravi giocatori come Visciano, Capece, Domizi o Passalacqua e occhio perché rispetto all’andata si è anche rinforzata. La chiave della partita? Dovremo essere bravi a non lasciare spazi ai vari Bevilacqua, Padovani e Buonavoglia, tenendoli nella loro metà campo. Inoltre, dovremo intercettare le seconde palle, su cui puntano molto". Quanto all’assenza di Koné: "Certo – confessa Moroni - che è un problema: non abbiamo a disposizione un giocatore importante e poi si complica la scelta del 2006 da schierare al suo posto". La Vigor è reduce dalla sconfitta interna contro il Teramo, che tuttavia "è stata assorbita bene: è prevalsa la consapevolezza che la gara, fino all’espulsione dello stesso Konè, l’avevamo fatta noi".

Francesco Rossetti