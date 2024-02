Morosi del servizio mensa: partite le ingiunzioni di pagamento

Ingiunzioni di pagamento per chi non paga il servizio mensa. Le ha emesse il Comune e ammontano complessivamente a 3.720 euro. È partito il procedimento di riscossione coattiva dei crediti, che viene attuato attraverso la Ica che, si occupa di introitare le entrate comunali con questo metodo e sono otto le famiglie che verranno raggiunte dal provvedimento. Dal controllo periodico sui pagamenti effettuato dal Comune alla data dell’8 gennaio risulta che ci sono fruitori del servizio che non hanno regolarizzato la posizione nonostante i solleciti messi in atto dal Comune e che consistono nel servizio Sms Alert quando il debito supera i 15 euro e poi con una raccomandata di costituzione in mora per debiti superiori ai 50 euro. In questo caso le otto famiglie hanno superato la soglia con debiti che vanno da un minimo di 158 euro fino a un massimo di 923 euro. Le loro posizioni sono state iscritte a ruolo e una volta approvata la lista di carico è stato avviato il provvedimento del recupero coattivo del credito.