Morosi in pensione, inizia la ricerca di un nuovo segretario

Dal primo febbraio va in pensione Sergio Morosi, il segretario generale del Comune di Civitanova. Ricopre l’incarico dal luglio del 2017, quando venne nominato dal neo eletto sindaco Fabrizio Ciarapica. A 66 anni, appena maturata la posizione contributiva che gli ha aperto una finestra per chiedere il collocamento anticipato, ha presentato la richiesta di pensionamento che è stata accolta e sono state avviate le procedure per la liquidazione della pensione e dell’indennità premio di fine servizio. A Civitanova aveva già ricoperto l’incarico di segretario comunale dal 2008 al 2012, accanto al sindaco Massimo Mobili, per poi lasciare con l’elezione di Tommaso Corvatta che non lo confermò. E’ tornato nel 2016 e per assumere l’incarico sulla costa lasciò la segreteria generale del Comune di Tolentino. L’amministrazione del sindaco Ciarapica ora dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo segretario generale.