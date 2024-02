Morresi: "Emergenza strade, stanziati i soldi"

Il dissesto delle strade sta diventando un’emergenza a Civitanova. "Nel bilancio 2024/2026 del Comune, nel settore viabilità, alle manutenzioni correnti con illuminazione pubblica annessa sono stati destinati 1.440.000 euro e a quelle straordinarie 11.689.000, i primi finanziati con fondi ordinari di cassa e i secondi in conto capitale, di cui 1.754.000 euro prevalentemente proventi da oneri di urbanizzazione e monetizzazioni e circa 9.000.000 euro con fondi di terzi, soprattutto contributi da parte di altre amministrazioni. La differenza di 940.000 euro con mutui da contrarre" spiega l’assessore al Bilancio Claudio Morresi.

Viste le condizioni disastrate di tante vie, in centro come in periferia, perché non è stata utilizzata la cassa del Comune che all’8 febbraio registrava liquidità per 22.839.835 euro? Sono somme vincolate?

"No, buona parte sono libere però per poter intervenire bisogna avere i progetti pronti e ci vogliono i tempi tecnici, che purtroppo si sono allungati perché tutto lo scorso anno l’ufficio tecnico ha lavorato sul Pnrr che ha assorbito quasi tutto il personale".

Intanto però la situazione delle strade è parecchio peggiorata.

"È un problema che stiamo affrontando e stiamo cercando di predisporre interventi mirati su determinate strade. Il fatto di aver approvato il bilancio preventivo entro la fine dello scorso anno ci libera molto più tempo per utilizzare anche l’avanzo di amministrazione".

Proteste in tutta la città per le condizioni degli asfalti, anche a Santa Maria Apparente dove lei vive e dove in questi giorni si è aperto uno squarcio in via Crivelli.

"Ci abito e conosco i disagi che stanno affrontando gli automobilisti, ma devo dire che qui stiamo asfaltando un pezzo della provinciale a ridosso della rotatoria, anche se i problemi maggiori riguardano il tratto tra Santa Maria Apparente e Montecosaro dove c’è un cedimento della carreggiata e dobbiamo provvedere al più presto".

In amministrazione avete stabilito che la monetizzazione delle varianti urbanistiche vada destinata alla nuova viabilità? Usarla per gli asfalti?

"Penso che si possa fare una tale destinazione".