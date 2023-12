Morresi risponde al Pd sui fondi:: "Spese ed entrate, cassa vincolata"

Relazione sul saldo di cassa del Comune, l’assessore alle Finanze Claudio Morresi risponde al Pd sostenendo che la liquidità del Comune è vincolata. Dagli atti emessi da Palazzo Sforza emergono tuttavia due scenari e per i Dem almeno 17 milioni di euro sono invece spendibili. Tutto comincia con il Pd che con in mano documenti dell’ufficio bilancio di Palazzo Sforza rendono noto che al 21 novembre 2023 il fondo effettivo ammonta a 20.439.408 euro di cui 3.434.386 vincolati e ben 17.005.021 no. Una montagna di soldi che, è l’accusa, il Comune non spende. "Per chiarezza e semplicità – riferisce in una nota Morresi (nella foto) – si farà riferimento alla situazione della cassa al 31 dicembre 2022. Il fondo cassa a fine anno è in larga parte costituito da somme afferenti al fondo pluriennale vincolato e da somme confluite e conservate nell’avanzo di amministrazione. È un saldo costituito da entrate già accertate in un dato esercizio, ma destinate al finanziamento di obbligazioni che non sono esigibili nel medesimo esercizio. Sono dunque entrate accertate, anche incassate in un determinato anno, che finanziano spese impegnate nello stesso anno ma che alla fine dell’anno non sono ancora esigibili e il caso più frequente è costituito dalle opere pubbliche".

Fatta questa premessa Morresi sostiene che il fondo cassa a dicembre 2022 "era di 19 milioni, per oltre 11 milioni somme conservate nel fondo pluriennale vincolato, 2,7 milioni somme accantonate in avanzo di amministrazione e 5,3 milioni somme vincolate nell’avanzo di amministrazione e che comprendono fondi Pnrr o mutui o somme che hanno una specifica destinazione ma non un corrispondente vincolo di cassa, esempio i proventi dei permessi a costruire". Spiega che alla data attuale restano "8,5 milioni conservati nel fondo pluriennale vincolato, 2,3 milioni accantonati nell’avanzo di amministrazione, 3 milioni vincolati nell’avanzo di amministrazione, applicati al bilancio ma non ancora pagati e il resto non applicato".

Al 21 novembre la situazione di cassa sulla base dei documenti emessi dal Comune indicava invece in 17 milioni la liquidità disponibile e fotografava la situazione al 31 dicembre 2022 con una giacenza di 19.185.144 euro di cui 13.253.064 senza vincolo e dunque non agganciati a fondi pluriennali.

l. c.