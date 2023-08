"Morro life fa centro: molti turisti"

di Diego Pierluigi

Musica e tradizione hanno chiuso le quattro serate dei festeggiamenti patronali di San Bartolomeo, salutati con una piazza Vittorio Emanuele gremita grazie all’energia dei "Santi Francesi", il duo hard-pop di Ivrea (trionfatori a Musicultura e X-Factor), portato in città dall’impegno di Comune e Pro Loco Morrovalle. "Abbiamo voluto dedicare una serata ai giovani – ha illustrato il presidente Giuseppe Bonifazi –, ma tutti gli appuntamenti hanno avuto un bel riscontro. Vedere le piazze piene è una grande soddisfazione, e su questo è stata indispensabile la collaborazione con le altre associazioni. Cerchiamo sempre di mantenere la città viva, in più ci ha fatto piacere vedere la partecipazione di persone non morrovallesi, anche stranieri, soprattutto durante l’appuntamento di Calici di Stelle. Il nostro obiettivo è anche quello di contribuire allo sviluppo turistico del territorio". Non è mancata la consueta tombolata in piazza, ma più in generale la "Morro Life" (questo il claim utilizzato per la bella stagione), ha contraddistinto una frizzante estate densa di eventi, capace di attrarre un vasto pubblico mettendo il buon umore alle attività ricettive, come il ristorante del cuore del centro storico "Il Monnalisa", gestito dal novembre dello scorso anno da Monica Pozzati. "È logico che il turismo risente dell’andamento economico delle famiglie di questo periodo – ha affermato –, ma questi appuntamenti ci hanno aiutato ad andare avanti e a farci conoscere sia come attività che il borgo antico. Abbiamo lavorato con turisti americani, tedeschi e olandesi, tutti hanno chiesto informazioni e si sono trovati bene, lo ritengo un buon inizio". Sorride anche Diego Sabbatinelli del vicino bar Eden. "Se dovessi fare il paragone con quelle passate, caratterizzate dalla pandemia – ha raccontato – questa estate è stata bellissima. Piena l’ultima serata di San Bartolomeo ma più in generale il cartellone di eventi allestito è stato molto apprezzato: tanti turisti dal nord Italia e stranieri, devo dire che il lavoro non è mancato". Numeri importanti registrati nel museo di palazzo Lazzarini, dove a far da ciceroni tra i tesori e bellezze del centro sono stati i componenti del locale Archeoclub guidato da Nazzarena Acquaroli. "Le manifestazioni sono state particolarmente seguite e palazzo Lazzarini è stato sempre aperto – ha spiegato –. Tra museo, pinacoteca e ala dei reperti archeologici, abbiamo contato dal libro firme oltre 200 visitatori nell’ultimo mese. Calici di Stelle è stato un successo tanto che abbiamo prolungato gli orari di apertura, ricevendo inoltre delle richieste per delle visite guidate in inglese, ora ci impegneremo nell’ottica della Bandiera Arancione, che il Comune ha appena ottenuto".