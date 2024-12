Morrovalle, approvata la cessione di un terreno. Ora in consiglio arriva il bilancio preventivo

Nell’ultimo consiglio comunale a Palazzo Lazzarini erano tre i punti all’ordine del giorno, ma all’atto pratico l’unico provvedimento da vagliare era la cessione di un piccolo frustolo di terreno in via Leopardi. Per questo specifico atto l’iter da seguire prevedeva prima l’approvazione della variazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, riferito al triennio 2024-2026, e poi la sdemanializzazione dell’appezzamento di terreno interessato dalla discussione. "Parliamo di un terreno di 9 metri quadrati a cui era stato assegnato un valore di 594,75 euro – ha illustrato l’assessore all’urbanistica Stefano Montemarani –. Abbiamo sentito attraverso gli uffici gli estensori del Piano particolareggiato del centro storico per assicurarci che questo terreno non avesse funzioni specifiche; quindi, abbiamo contattato informalmente tutti i proprietari confinanti per valutare un loro eventuale interesse all’acquisto – ha sottolineato –. È arrivata un’offerta di 600 euro da un privato e con questi due passaggi diamo il via libera alla cessione".

Sia la modifica del piano delle alienazioni che la sdemanializzazione del terreno sono stati approvati all’unanimità dall’assise civica. Ora il consiglio comunale, come anticipato a fine seduta dal sindaco Andrea Staffolani, tornerà a riunirsi il 30 dicembre alle 21.15, in quanto è prevista l’approvazione del bilancio preventivo.