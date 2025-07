Morrovalle, approvato il bilancio: Tari in arrivo ma con gli aumenti

Via libera all’assestamento di bilancio nell’ultimo consiglio comunale di Morrovalle. "Tra le voci – ha spiegato l’assessore Alfredo Benedetti – l’applicazione di 330mila euro di avanzo di amministrazione, gli investimenti per 170mila euro per manutenzioni straordinarie e 300mila euro per accendere il mutuo per la sistemazione del centro storico. Infine, un aumento di costi comunicatoci dal Cosmari per 150mila euro".

Da quest’ultima voce ci si è collegati alle tariffe Tari. "C’è anche nuovo adempimento che ha creato problemi – ha proseguito Benedetti –. La legge di bilancio nazionale aveva deliberato uno sconto del 25% sulle tariffe dei rifiuti per i cittadini con Isee particolarmente basso, ma non ci sono disposizioni precise e ci troviamo a dover applicare tariffe al buio. Lo sconto sarà pagato da tutti i contribuenti con un aumento di 6 euro per ogni bolletta. L’anno prossimo l’Arera farà una rendicontazione a livello nazionale e in base ai risultati ci sarà una redistribuzione. Le tariffe si basano sul piano economico finanziario approvato lo scorso anno e nasce dalle richieste del Cosmari: il nostro Comune deve coprire circa 1,9 milioni di euro, con un aumento del 9,5% circa rispetto allo scorso anno. Arriveranno le prime due bollette con scadenza 31 luglio e 31 settembre, invariate rispetto allo scorso anno e che rappresenteranno il 40% ognuna della cifra dovuta dalla famiglia. Il conguaglio finale sarà con scadenza il 10 dicembre".

Disco verde poi per l’acquisizione gratuita della nuova strada tra via Goldoni e via Montale, a Trodica.