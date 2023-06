Morrovalle: cambiano gli orari dell’ufficio postale

Poste Italiane ha comunicato all’amministrazione comunale la rimodulazione delle aperture dell’ufficio postale di Morrovalle per i mesi di luglio e agosto. I giorni di chiusura previsti sono: 13, 14, 15, 27, 28 e 29 luglio, poi 7, 8, 19, 21 e 26 agosto ed infine la chiusura è stata disposta anche per il 24 agosto in occasione dei festeggiamenti per il Patrono. La scelta, spiega Poste Italiane, va nella direzione di "garantire un maggior equilibrio tra la fisiologica flessione della domanda di servizi postali nel periodo estivo e la relativa offerta". Resteranno comunque a disposizione i servizi online, che permetteranno una serie di attività, tra cui l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini o la gestione del conto corrente.