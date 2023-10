"Morrovalle: Camminata Metabolica, Faccestamagia e Polenta a Volontà"

Torna "Incanto d’autunno", l’evento organizzato da Acam (Associazione commercianti e artigiani Morrovalle) giunto alla sua 12° edizione che si terrà domani, da mattina a sera, coinvolgendo gran parte del centro storico Alle 10, all’arena San Francesco di Borgo Marconi, via alla camminata metabolica. Per pranzo ci si sposta in piazza Vittorio Emanuele, dove sono allestiti gli stand . Alle ore 15 alla Selva di San Francesco esibizione dell’associazione "Ho un’idea"; alle 16.30 in piazza per lo spettacolo di Faccestamagia; alle 18 chiuderà la giornata il set di Dj Silvio, nickname dietro al quale si cela Marco Cecchetti.