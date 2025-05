Morrovalle, cerimonia di inaugurazione della scuola elementare

Sarà inaugurato domani alle 16 il polo scolastico di Borgo Pintura a Morrovalle, che da settembre ospita le ex primarie di via Piave e via Giotto. Per il taglio del nastro in via Liguria saranno presenti, oltre al sindaco Andrea Staffolani e ai membri di giunta e consiglio, diverse autorità. Invitati il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, il sottosegretario Lucia Albano, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il vice Filippo Saltamartini, e il consigliere provinciale Giorgio Pollastrelli.