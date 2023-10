Morrovalle: inaugurata al parco giochi del Pincio la panchina rossa a cura dell’Aido

"Io dono… non so a chi, ma so perché". E ‘un messaggio chiaro quello che campeggia sulla panchina tinta di rosso appena inaugurata all’interno del parco giochi del Pincio, a cura dell’Aido. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Andrea Staffolani, affiancato dall’assessore Mauro Baldassarri e dal consigliere comunale Gabriele Tullio, di Vincenzo Ramovecchi, oculista morrovallese tra i più apprezzati a livello nazionale nel trapianto di cornea, e dei presidenti della sezione morrovallese dell’associazione Severino Lorenzetti e della sezione provinciale Elio Giacomelli. "Una giornata dedicata al dono a tutto tondo – ha rimarcato il sindaco Staffolani – donare un organo, donare il sangue significa donare una speranza di una nuova vita chi l’aveva persa". "Un segno tangibile, che rimane –– ha spiegato Giacomelli – quando qualcuno passerà qui ricorderà che in fondo l’unico gesto che si deve fare è una dichiarazione di volontà".