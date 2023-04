Morrovalle, incidente in superstrada: tampona e si ribalta con l’auto

Morrovalle (Macerata), 12 aprile 2023 – Tampona e si ribalta con l’auto. Incidente intorno alle 9 sulla superstrada all’altezza di Morrovalle in direzione Civitanova. Coinvolti due veicoli. A bordo dell’Opel Mokka viaggiava la donna che avrebbe tamponato contro una Peugeot per poi ribaltarsi. Le condizioni di entrambi i conducenti non sarebbero gravi. La strada è stata chiusa al traffico per rimuovere il mezzo ed effettuare i rilievi: si sono registrate code per diversi chilometri. Sul posto, oltre alle squadre Anas e la polizia stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile, anche io vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.