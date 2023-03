Morrovalle sempre più smart con l’app Municipium

"Un servizio che semplificherà un po’ la vita", ha già preso il via nuovo sportello telematico polifunzionale (raggiungibile al link: sportellotelematico.comune.morrovalle.mc.it) promosso dal Comune di Morrovalle e sviluppato dal Gruppo Maggioli che ieri hanno presentato via web le specifiche di un servizio attivo sette giorni su sette h24, il quale consentirà di inoltrare pratiche di vario genere, direttamente da casa o ufficio. All’incontro, moderato da Roberto Locati, dell’area promozione progetti digitali di Maggioli, ha partecipato il vicensindaco Fabiana Scarpetta. "Siamo tra i pochi comuni della provincia ad aver attivato questa piattaforma telematica – ha esordito – uno strumento a favore di cittadini, professionisti ed imprese che consentirà ad ognuno di richiedere online e da casa, tanti documenti. Come amministrazione pensiamo così di rispondere alle esigenze della cittadinanza che non dovrà più fare file, fissare appuntamenti o recarsi in comune. Lo sportello è già avviato per la maggior parte delle sue funzionalità e sarà un punto di partenza verso la digitalizzazione dell’ente – ha aggiunto Scarpetta –. È nella sua fase sperimentale, sicuramente potrà essere potenziato e migliorato". Ad entrare nel dettaglio è stato il tecnico dell’area cittadinanza digitale Fabio Erba, puntualizzando l’iter da seguire per inoltrare una pratica nei vari ambiti, tra cui: servizi sociali, demografici, scolastici ma anche tributi e polizia locale, il tutto con un format intuitivo e guidato digitalmente, compresi i metodi di eventuali pagamenti. Per avvicinare ancora di più la comunità alla pubblica amministrazione, il Comune ha attivato l’app "Municipium", disponibile sia per dispositivi iOS che Android. "Si tratta di un ecosistema di comunicazione – ha spiegato il tecnico di Maggioli, Daniele Spada –: ci sono tre ambiti principali: una raccolta informazioni, sezioni in cui il cittadino può dialogare con il Comune e servizi interattivi. Attraverso un menu si potrà accedere a curiosità sul territorio, numeri utili, notizie dal sito dell’ente ed anche all’eco calendario con possibilità di attivare una notifica che avvisa quando portare fuori i rifiuti, poi nel glossario sono elencate istruzioni sullo smaltimento e centri di raccolta. L’app è di facile utilizzo e possiede come valore aggiunto la notifica push che va ad intercettare il cittadino in diretta".

Diego Pierluigi