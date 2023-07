Morrovalle si illumina, "Morro Life" e "FraDay" al via questo weekend!

La "Morro Life", il denso calendario di appuntamenti estivi di Morrovalle, è pronta ad accendersi già questo weekend, praticamente poi per tutto il mese ogni giorno della settimana sarà impegnato con qualche attività allestita dalle associazioni cittadine in sinergia col Comune. Infatti, oltre alle serate conclusive di "Note in movimento", il festival firmato dalla Pro Loco Trodica che si terranno in piazza Pertini, all’impianto sportivo di sabbia nuovo di zecca, appena installato a Parco Pegaso, andrà in scena la seconda edizione del "FraDay", il torneo di beach volley a cura dell’associazione "Giacomo Sintini" in memoria di Francesco Vico al quale parteciperà il campione di volley Osmany Juantorena. In centro storico, invece, in piazzale Matteotti tra il pomeriggio di oggi e la mattinata di domani mattina romberanno i motori per il "Vespa Raduno" (per info 320.401975).

Diego Pierluigi