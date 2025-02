Morrovalle, spazio alle attività nel sito del Comune. Incontro pubblico per raccogliere adesioni

Punta sul web il Comune di Morrovalle, che si prepara a lanciare un nuovo sito istituzionale e una nuova app. Ecco il progetto in via di sviluppo grazie al contributo a fondo perduto di 45mila euro in arrivo dalla Regione nell’ambito del bando DigitalizziAmo le Marche. L’ente sta mettendo a punto la progettazione di un nuovo portale che sarà composto da tre macrosezioni: una istituzionale, attraverso la quale tutte le comunicazioni del Comune potranno arrivare anche sul cellulare via app; una seconda dedicata agli itinerari turistici; e una terza dedicata ad attività commerciali e artigianali.

Nell’ottica di raccogliere le istanze, è stata fissata per il 12 marzo alle 21.15 a palazzo Lazzarini un’assemblea pubblica aperta a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati ad aprire una pagina su sito e app. Nella loro sezione, infatti, le attività potranno pubblicare autonomamente annunci. La app, inoltre, sarà inserita in una rete con altri Comuni; pertanto, i messaggi raggiungeranno tutti gli iscritti anche degli altri enti aderenti.

"All’interno del nuovo portale ci sarà spazio per itinerari turistici, storia della città e, appunto, pagine tematiche dedicate alle attività che vorranno aderire – spiega l’assessore alla transizione digitale Alfredo Benedetti –. Abbiamo già investito molto su questo versante, intercettando più di 300mila euro negli anni scorsi per implementare la digitalizzazione di tutta la macchina amministrativa".