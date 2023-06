Morrovalle, via libera per la conferma delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile

Via libera per la conferma delle localizzazioni individuate all’interno del regolamento comunale degli impianti per la telefonia mobile già approvato il 28 febbraio. Era questo l‘unico punto all’ordine del giorno, approvato senza l’opposizione che ha disertato il Consiglio, sostenendo che i documenti per la seduta sarebbero stati forniti in tempi non conformi a quelli stabiliti dal regolamento. "I consiglieri del gruppo Cura e Partecipazione, evidentemente, non sanno che il consiglio era convocato in seduta straordinaria e in questo caso i termini per avere a disposizione i documenti si accorciano da 5 a 3 giorni – spiega il sindaco Andrea Staffolani – quand’anche la seduta fosse stata ordinaria i tempi erano stati comunque rispettati, visto che la convocazione è stata fatta venerdì e la documentazione era già a disposizione. Ricordiamo che l’invio digitale della documentazione è una nostra cortesia istituzionale, diversamente, sarebbero loro a dover recarsi ogni volta in Comune per ritirarla. Quel che conta davvero è che l’opposizione rinnega se stessa e ancora preferisce cavillare su dettagli anziché affrontare il cuore di una questione, che riguarda da vicino la salute dei cittadini: tanto più, si trattava di una delibera di appena un paio di pagine. Noi continueremo a batterci per tutelare gli interessi di Morrovalle". Lo scorso 28 febbraio si approvò il "piano antenne", e Cura e Partecipazione votò favorevolmente. "Abbiamo confermato quello già deliberato quattro mesi fa, – aggiunge l’assessore all’urbanistica Stefano Montemarani – vista la scelta dell’opposizione di non presentarsi, siamo andati avanti da soli nella difesa della salute dei cittadini. Con l’atto abbiamo confermato il diniego fatto alla compagnia Inwit di installare un’antenna nei pressi di via Brodolini, in un’area non prevista all’interno del nostro piano. L’alternativa che abbiamo ribadito è quella di un’area a circa 450 metri di distanza, in aperta campagna".

Diego Pierluigi