Morsi e pugni alla compagna, 26enne nei guai

Morde alla spalla la compagna e la colpisce con calci e pugni: lei è finita all’ospedale mentre lui, un 26enne, ora è accusato di maltrattamenti e di lesioni personali. Il tribunale di Macerata ha disposto nei confronti del 26enne le misure del divieto di avvicinamento, l’obbligo di firma due volte alla settimana e l’allontanamento dalla casa della compagna, una giovane italiana: dovrà stare lontano da lei almeno cinquecento metri. Il 26enne è accusato di averla maltrattata colpendola con calci e pugni, in qualche caso anche sotto effetto di alcol. La avrebbe offesa e umiliata, costringendola a vivere ore di paura in casa. L’episodio più grave era avvenuto, secondo l’accusa, lo scorso 21 aprile, quando l’uomo avrebbe aggredito la compagna, mordendola a una spalla e provocandole delle ecchimosi. In quella circostanza il 26enne, di origini pakistane, le avrebbe anche lanciato addosso degli oggetti e la avrebbe presa a pugni. La donna poi era andata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta dove era stata medicata e curata, riportando dieci giorni di prognosi. Erano intervenuti anche i carabinieri.

Alla fine, la vittima aveva deciso di denunciare il compagno, rivelando quello che era stata costretta a subire. Nella mattinata di ieri, in tribunale a Macerata, il 26enne è stato sentito dal giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi. Difeso dall’avvocato Damiano De Minicis, ha dato la sua versione della vicenda, ridimensionando i fatti, negando alcuni particolari e la reiterazione degli episodi. L’avvocato difensore ha chiesto al giudice la revoca delle misure e il gip deciderà nei prossimi giorni.

Chiara Marinelli