"Morso da un cane in vacanza. Serve più attenzione dai padroni"

Una giornata di Ferragosto, che avrebbe dovuto essere di relax, si è trasformata in un incubo per Manuele Brega, matelicese di 33 anni e co-titolare del salone di parrucchiera "Urban Style" di Fabriano. In vacanza con la famiglia a Porto Santo Stefano, nel cuore dell’Argentario, è stato morso alla gamba destra da un pastore tedesco di grossa taglia, tenuto al guinzaglio dal padrone. L’incidente è stato ripreso in un video, dopo che Brega aveva ripreso il porticciolo di zona, pochi minuti prima che iniziasse il Palio locale. Girandosi, ha inavvertitamente pestato la coda dell’animale "del quale non mi ero accorto - racconta - ho sentito un ringhio e poi il morso. Dopo alcuni secondi sono riuscito a divincolarmi e a camminare". Alla vista della scena "entrambe le mie figlie si sono messe a piangere, io cercavo di tranquillizzarle, ma ero spaventato". Il proprietario del cane, che non indossava la museruola come la legge impone, specie in luogo affollato, non ha chiesto scusa e si è allontanato senza prestare soccorso: "Ho provato a dirgli se si fosse accorto, mi ha risposto aggredendomi verbalmente: ‘Non è niente, il cane è vaccinato, vai a medicarti e non rompere’". Nonostante il pensiero di una denuncia "non procederò, anche se speravo solo in un minimo di interesse, bastava giusto una scusa. Invece si è defilato ed è sparito". Soccorso prima dal 118 e poi portato in auto dalla moglie all’ospedale di Orbetello, Brega ha ricevuto una puntura antitetanica e antibiotici, oltre a una prognosi di 10 giorni, con medicazioni quotidiane e riposo. "Ancora oggi faccio fatica a camminare ed esce pus dalla ferita – conclude – gli ultimi giorni di vacanza sono rimasto sulla sedia, senza potermi muovere. Così mia figlia non si è potuta godere il suo compleanno. Cosa sarebbe successo se il cane avesse morso la sua gamba? I guai sarebbero stati seri".

Lorenzo Pastuglia