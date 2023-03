Morta a 108 anni Ida Impecora Era tra le più longeve in regione

Si è spenta ieri mattina Ida Impecora, la nonnina più longeva di Treia e una delle più longeve delle Marche: aveva spento 108 candeline a gennaio. Si trovava nella struttura residenziale per anziani treiese. Nata nel 1915 a Pievebovigliana, ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale di cui ricordava spesso le fughe sui monti. Sposata con Ignazio, anche lui partì per la Guerra e tornò per sposarsi e in occasione della nascita della figlia, Adriana. Nel 1985 si trasferì a Treia dove ha vissuto accanto a sua figlia e i suoi familiari. "Ha vissuto una vita guardando a ogni giorno sempre con ottimismo – ricorda la nipote Lucia Piermartiri –. Energica, propositiva, di larghe vedute sempre all’avanguardia rispetto anche all’età. Ha sempre cercato che sua figlia studiasse, si costruisse un futuro, fosse indipendente. È stata fortunata perché ha goduto di ottima salute fino al suo più grande dispiacere: la perdita di sua figlia nel 2016". Aveva due nipoti e sei pronipoti. Proprio i suoi familiari ci tengono a rivolgere un ringraziamento al personale della struttura residenziale per anziani di Treia dove è stata trattata come una persona di famiglia, con amore e cura fino all’ultimo giorno.