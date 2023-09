Morta a 47 anni: "Claudia, grazie per il tuo sorriso"

Ieri all’alba, all’ospedale di Macerata, dopo una lunga malattia si è spenta la 46enne Claudia Crocetti. Originaria di Corridonia e residente a Mogliano, lascia il marito (geometra) Fabio Piroschi e i figli Nicolò e Jacopo, gli amori della sua vita. Aveva lavorato come ragioniera in uno studio commercialista. Centinaia i messaggi di affetto per lei, donna solare dal sorriso pieno di vita, molto amata in paese. La ricordano, tra gli altri, gli Amici del ‘77, la ditta Zazzaretta Infissi (dove lavora il marito), la Società sportiva Moglianese, le colleghe e le tante amiche. Contrada San Nicolò le dice: "Grazie. Per il tuo sorriso discreto. Per la tua forte dolcezza. Per la tua amicizia preziosa. Ciao Claudia". "Coloro che amiamo e abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma ovunque non siamo", aggiunge un concittadino. "Claudia, sarai sempre con noi", è il pensiero unanime. "La morte di una donna e madre così giovane è sempre un dramma, per il quale non ci sono davvero parole – ha detto nel dolore il sindaco Cecilia Cesetti -. Ha lottato con dignità e con grande voglia di vivere, che esprimeva in tanti modi". L’ultimo saluto (seguito dalle onoranze funebri Rossetti) è fissato per oggi alle 15, nella chiesa di San Gregorio Magno.