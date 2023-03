Morta a 67 anni Natalia Tessitore

È morta Natalia Tessitore. Aveva 67 anni e da tempo era ricoverata in una struttura in cui veniva assistita dopo l’ictus che l’aveva colpita alcuni anni fa, quando sotto la giunta del sindaco Corvatta ricopriva l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dei Teatri di Civitanova. Fu in quel periodo che venne colpita dal malore che la costrinse a ritirarsi dall’attività politico amministrativa e soprattutto dalla sua attività di commerciante, per la quale era molto conosciuta in città perché titolare del negozio di antiquariato all’angolo tra via Duca degli Abruzzi e corso Dalmazia. Si è spenta nella struttura di Montecosaro dove veniva assistita. I funerali si terranno domani.