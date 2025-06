Morta Carla Teneriello, gestì il bar Centrale

Macerata piange la scomparsa di Carla Teneriello. Si è spenta a 89 anni lasciando il ricordo di una figura assai attiva, una commerciante dinamica che contribuì a dare lustro al centro storico negli anni Ottanta, proprio quelli d’oro per il capoluogo. Teneriello infatti aveva gestito dal 1983 il bar Centrale esattamente dove si trova ora, in piazza della Libertà, inoltre successivamente aveva aperto il negozio d’abbigliamento "Lei" sempre nel cuore della città, in via Matteotti. È stata a lungo nell’associazione commercianti. Teneriello era vedova dal 1980, quando perse il marito Flavio. Lascia i figli Paola, con cui ha vissuto gli ultimi anni, e Massimo, consulente finanziario e noto anche come allenatore di basket. Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa dell’Immacolata.

Andrea Scoppa