Morta Clorinda Cestarelli, decana delle ostetriche

Si è spenta a 94 anni Clorinda Cestarelli di Colmurano, era la decana delle ostetriche della provincia tanto da essere ancora iscritta all’albo professionale. Per lei non è stato solamente un lavoro che amava profondamente vivendolo come una missione, un sentimento che ha trasmesso ai figli, il noto medico Romano Mari e Sabrina che ha continuato la professione della madre. È impossibile dire quanti figli Clorinda abbia fatto nascere in quarant’anni di attività, ma di certo ha lasciato nelle persone uno splendido ricordo per la disponibilità mostrata in ogni occasione, pronta a partire quando andavano a cercarla a casa a ogni ora. Il funerale è stato celebrato alle 15.30 di ieri nella chiesa parrocchiale di Colmurano. Ai familiari le condoglianze del Carlino.