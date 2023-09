Muore dopo lo scambio di cartelle, il giudice scagiona la dottoressa

Macerata, 22 settembre 2023 – Una dottoressa era stata accusata della morte di una paziente, a cui avrebbe dato una terapia inappropriata perché avrebbe preso la cartella clinica di una omonima. Ma dopo quattro anni, è riuscita a dimostrare la sua innocenza. Sotto accusa era finita la immunoematologa Maria Ellida Domizi, per un episodio avvenuto a settembre del 2019 all’ospedale di Macerata. La dottoressa era in servizio al centro di sorveglianza anticoagulanti di Macerata. Dovendo occuparsi di una paziente, la maceratese 78enne Adele Luchetti, che aveva una fibrillazione atriale, aveva inserito il suo nome nel sistema Taonet, nel quale sono registrati i nomi e le terapie di chi assume il Coumadin. Il sistema aveva registrato due persone con lo stesso nome e cognome, la maceratese e una 86enne di Tolentino.

La dottoressa avrebbe somministrato alla 78enne la dose di farmaco adatta alla 86enne, senza prima accertare quale delle due fosse ricoverata. Il dosaggio però era troppo basso per la maceratese, che poi aveva avuto un ictus ischemico ed era morta. Dopo la denuncia dei familiari, assistiti dall’avvocato Gabriele Cofanelli, era partita una indagine. Secondo l’accusa, l’ictus avrebbe avuto origine cardioembolica, e sarebbe stato indotto dai valori del sangue, alterati dalla mancanza del Coumadin. La dottoressa, difesa dall’avvocato Renato Coltorti, si era difesa con una consulenza di parte, firmata dal medico legale Mariano Cingolani e dall’ematologo Franco Piovella, secondo la quale invece la causa della morte era trombotica, dovuta perciò ad altri fattori.

Per due volte la procura aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo, e i familiari avevano sempre fatto opposizione. Alla fine il giudice Domenico Potetti aveva deciso per l’imputazione coatta per omicidio colposo e il fascicolo è finito in udienza preliminare, all’esame del giudice Giovanni Manzoni. Il gup aveva disposto una perizia, secondo la quale pur essendo vero che le cartelle delle due pazienti omonime erano state scambiate, non era possibile dire con certezza che il sottodosaggio del farmaco era stato la causa della morte. Nell’ultima udienza preliminare, il pm Enrico Riccioni ha chiesto comunque il rinvio a giudizio dell’imputata, così come gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, per i familiari della vittima. Il giudice Manzoni ha invece accolto la tesi difensiva e prosciolto l’imputata da ogni accusa. "Siamo molto soddisfatti per l’esito del procedimento – ha commentato l’avvocato Coltorti –. Finalmente la dottoressa Domizi è tornata a respirare, dopo anni pesantissimi. Questa vicenda l’aveva distrutta, portandola anche a dimettersi in anticipo dal suo lavoro".