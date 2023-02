Morta la docente Maria Pia Pennesi, figlia di Gino

All’età di 86 anni è scomparsa nei giorni scorsi la professoressa Maria Pia Pennesi (nella foto), insegnante di lettere per tanti anni nel capoluogo dorico, figlia dell’indimenticabile Gino Pennesi, storico fotografo di Porto Civitanova, che prima e dopo la guerra ha praticamente ritratto tutti i civitanovesi in occasione dei matrimoni e non solo. La Pennesi era la moglie del giornalista maceratese Franco Brinati, che è stato cronista sia de "il Resto del Carlino", che del nostro giornale sportivo del tempo, ovvero "Stadio". Successivamente ha ricoperto in Ancona il ruolo di capo ufficio stampa della Regione Marche, autore di numerosi libri e guide sulla nostra regione. Al nostro amico Franco e alle figlie Desirée e Federica le condoglianze di tanti civitanovesi che conoscevano la signora Maria Pia, sempre distinta e sorridente. Nonostante il lavoro ad Ancona ha sempre continuato a vivere e amare Civitanova.

Ennio Ercoli